Le consul de la République tunisienne à Palerme, Mohamed Ali Mahjoub, a réaffirmé la volonté de participer à toutes les initiatives visant à renforcer les relations de coopération, à promouvoir le développement commun et à consolider le dialogue entre les populations de la région méditerranéenne.

Lors d’une rencontre tenue, mardi, au siège du consulat, avec Francesco Sammaritano, secrétaire général du Comité Permanent pour le Partenariat euro-méditerranéen des Autorités Locales et Régionales (COPPEM), Mahjoub a souligné l’importance que la Tunisie accorde à son appartenance à l’espace méditerranéen.

La rencontre a permis d’examiner les activités prévues par l’organisation au cours de la période à venir, notamment son assemblée générale programmée le 25 juin 2026 ainsi que l’atelier intitulé “Transition euro-méditerranéenne : combler le déficit hydrique et énergétique” prévu en décembre 2026, indique un communiqué publié, mercredi, sur la plateforme médiatique du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Cet atelier vise à mettre en place une plateforme de dialogue et d’échange d’expertises entre les pays méditerranéens dans les domaines des énergies renouvelables et de la gestion des défis liés à la rareté des ressources en eau.