Le Portugal a remporté son match de préparation à la Coupe du monde 2026 en s’imposant face au Chili (2-1), samedi au stade du Jamor, près de Lisbonne.

À quelques jours du début du Mondial organisé en Amérique du Nord du 11 juin au 19 juillet, la sélection portugaise a dominé la rencontre mais a dû attendre la seconde période pour concrétiser sa supériorité.

Emmenée par Cristiano Ronaldo, la Seleção a finalement fait la différence grâce à deux buts inscrits après la pause, avant de voir le Chili réduire l’écart dans les derniers instants.

Guedes et Fernandes débloquent la situation

Malgré une nette maîtrise du jeu, les Portugais n’ont pas réussi à trouver l’ouverture durant les 45 premières minutes.

Le score s’est débloqué à la 58e minute lorsque Gonçalo Guedes a ouvert la marque pour le Portugal. Les locaux ont ensuite conforté leur avantage grâce à Bruno Fernandes, auteur du deuxième but à la 75e minute.

Avec cette avance de deux buts, le Portugal semblait se diriger vers une fin de match tranquille.

Une réaction tardive du Chili

Le Chili est toutefois parvenu à réduire l’écart dans le temps additionnel. Luis Cepeda a trouvé le chemin des filets à la 90e+2 minute, inscrivant l’unique but de sa sélection dans cette rencontre.

Cette réalisation n’a cependant pas remis en cause le succès portugais, qui conclut ce match amical sur une victoire 2-1.

Un dernier réglage avant le Mondial

Ce succès permet au Portugal de poursuivre sa préparation avant son entrée en lice à la Coupe du monde 2026.

La rencontre a également offert un dernier test à la sélection portugaise avant le début de la compétition, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada.