L’attaquant international jordanien, Ibrahim Sabra, prêté la saison dernière au Lokomotiv Zagreb (Croatie), victime d’une déchirure des ligaments de la cheville gauche à l’entraînement, a déclaré forfait pour la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet), a annoncé la Fédération jordanienne de football, samedi dans un communiqué.

Déjà privé de l’attaquant Yazan al-Naimat, victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la Coupe arabe en décembre dernier, le sélectionneur Jamal Sellami devra composer sans un autre atout offensif : Ibrahim Sabra (20 ans) qui évolue en Croatie, au Lokomotiv Zagreb (en prêt du club turc de Gotzepe), a dû déclarer forfait pour le tournoi.

La Fédération jordanienne indique que le joueur s’est rompu les ligaments de la cheville gauche lors d’un entraînement. Pour le remplacer dans la liste, le staff jordanien balance entre le milieu offensif Youssef Qashi (21 ans) et le défenseur Mohammad Taha (20 ans) : évoluant tous deux dans le club jordanien d’Al-Hussein, ils sont présents dans la délégation qui a fait le déplacement outre-Atlantique.

La Jordanie disputera un ultime match de préparation face à la Colombie, ce lundi 8 juinىà San Diego (Etats-Unis), avant de rejoindre son camp de base à Portland.

Pour sa première participation au Mondial, la Jordanie évoluera dans le groupe J, aux côtés de l’Argentine (tenante), l’Algérie et l’Autriche. Elle lancera son tournoi face à l’Autriche, le 17 juin à Santa Clara.