Une domination nette des cinq grands championnats

Les cinq grands championnats européens concentrent une part majeure des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet). Au total, 1.248 joueurs ont été sélectionnés par les 48 équipes qualifiées, selon les listes transmises à la FIFA.

Sans surprise, la Premier League anglaise arrive largement en tête. Elle compte 166 joueurs appelés évoluant dans ses clubs lors de la saison 2025-2026. Elle s’impose comme le principal vivier mondial pour le tournoi.

La Liga et la Ligue 1 en haut du classement

Derrière le championnat anglais, la Liga espagnole occupe la troisième place du classement des ligues les plus représentées. Elle devance la Ligue 1 française, qui se classe quatrième et passe devant la Serie A italienne.

Cette dernière est pénalisée par l’absence de la sélection italienne, non qualifiée pour une troisième Coupe du monde consécutive, ce qui réduit mécaniquement sa représentation globale dans le tournoi.

Une Coupe du monde élargie et mondialisée

Cette édition inédite, portée à 48 équipes avec des effectifs de 26 joueurs par sélection, rassemble 1.248 joueurs issus de 449 clubs répartis dans 71 pays. Le tournoi confirme ainsi une forte internationalisation des effectifs et des parcours de joueurs.

Des contributions hors Europe

En dehors des grands championnats européens, certaines ligues nationales restent des fournisseurs importants de joueurs. Le championnat du Brésil compte 32 joueurs sélectionnés. Le Portugal et le Qatar en comptent chacun 29.

Ces chiffres montrent que les sélections continuent de s’appuyer sur des championnats locaux solides, même en dehors de l’Europe.

Des stratégies nationales très contrastées

L’analyse des listes révèle des choix très différents selon les pays. Sept sélections n’ont retenu aucun joueur évoluant dans leur championnat national. Il s’agit de la Bosnie-Herzégovine, du Cap-Vert, de Curaçao, de la Côte d’Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Sénégal et de l’Uruguay.

À l’inverse, certaines équipes s’appuient fortement sur leur championnat domestique. L’Angleterre sélectionne 21 joueurs de Premier League sur 26. L’Allemagne en compte 19. L’Espagne et la République tchèque en alignent chacune 17. La France, elle, ne retient que huit joueurs issus de la Ligue 1 dans sa liste finale.