La Maison de la culture d’El Fahs, relevant du gouvernorat de Zaghouan, organise la deuxième édition du festival ” Thuburbo – Théâtre national du monodrame ” les 19, 20 et 21 juin 2026.

Cette édition du festival, placée sous l’égide de la délégation régionale aux affaires culturelles de Zaghouan, porte le nom du regretté Mohamed Ben Arous, l’une des figures les plus éminentes de la culture et du théâtre dans le gouvernorat de Zaghouan, et plus particulièrement dans la ville d’El Fahs.

Les organisateurs du festival ont choisi de lui rendre hommage en donnant son nom au festival, afin de perpétuer sa longue carrière et de saluer sa contribution à la scène culturelle et théâtrale tunisienne.

Un programme riche en spectacles variés a été concocté sur trois jours.

Les festivités débuteront vendredi matin par une cérémonie d’ouverture au cours de laquelle la famille du défunt Mohamed Ben Arous sera mise à l’honneur, suivie de 5 spectacles de monodrame variés, de 10 h à 13 h 30.

Le public pourra assister samedi matin à sept spectacles de monodrame, et les représentations se poursuivront dimanche, troisième et dernier jour, avec six spectacles de 9 h à 14 h, et cette manifestation se clôture par l’annonce des résultats des concours, la remise des prix aux lauréats, ainsi que la remise de certificats aux participants.