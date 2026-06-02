Les membres du Conseil local dâ€™Ariana Ville ont constatÃ©, lors dâ€™une visite de terrain effectuÃ©e lundi au parc urbain Ennahli, une dÃ©gradation avancÃ©e de lâ€™Ã©tat des infrastructures et des Ã©quipements de ce principal espace de loisirs et de dÃ©tente du gouvernorat.

Dans une dÃ©claration Ã lâ€™Agence TAP, la prÃ©sidente du Conseil local, Henda Oueslati, a indiquÃ© que la visite a permis de relever plusieurs dysfonctionnements, notamment la dÃ©tÃ©rioration des terrains de sport, lâ€™usure des aires de jeux pour enfants, lâ€™Ã©tat trÃ¨s dÃ©gradÃ© du cafÃ© du parc, ainsi que lâ€™insuffisance des opÃ©rations dâ€™entretien des Ã©quipements et des espaces verts.

Cette situation a suscitÃ© la prÃ©occupationÂ des membres du Conseil, qui estiment que lâ€™Ã©tat actuel du parc ne correspond ni Ã son statut ni aux attentes des habitants de la rÃ©gion, et ce malgrÃ© les visites officielles effectuÃ©es auparavant par le ministre de lâ€™Environnement et le gouverneur dâ€™Ariana.

Par ailleurs, les membres du Conseil ont examinÃ©, Ã lâ€™occasion de cette visite, une proposition visant Ã amÃ©nager un thÃ©Ã¢tre de plein air au sein du parc urbain Ennahli.

Ce projet, Ã vocation culturelleÂ est considÃ©rÃ© comme susceptible de redynamiser cet espace et de renforcer lâ€™animation culturelle et rÃ©crÃ©ative dans la rÃ©gion.

Les membres du Conseil sont convenus de soumettre cette proposition Ã lâ€™Agence nationale de protection de lâ€™environnement (ANPE), gestionnaire du parc, et de solliciter la tenue dâ€™une rÃ©union associant les diffÃ©rentes parties prenantes afin dâ€™en examiner la faisabilitÃ© et les modalitÃ©s de sa concrÃ©tisation.

Oueslati a Ã©galement soulignÃ© le soutien du Conseil local Ã une formule de partenariat entre lâ€™ANPE et la municipalitÃ© dâ€™Ariana pour la gestion du parc.

Elle a estimÃ© que la rÃ©habilitation et la valorisation du parc Ennahli, considÃ©rÃ© comme le principal poumon vert et espace de loisirs du gouvernorat, sâ€™inscrivent dans le cadre du droit des citoyens Ã des Ã©quipements sportifs, environnementaux et culturels de qualitÃ©.