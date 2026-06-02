La Fédération générale des banques, des institutions financières et des compagnies d’assurance a annoncé, ce mardi 2 juin 2026, l’organisation d’une grève générale sectorielle touchant les banques et les compagnies d’assurance.

Le mouvement se déroulera sur trois journées consécutives, les 23, 24 et 25 juin 2026.

Cette décision intervient dans le cadre des revendications portées par la fédération en faveur de la reprise des négociations sociales et de l’application des augmentations salariales au titre de l’année 2025.

Lors d’une conférence de presse organisée par la fédération, son secrétaire général, Sami Soltani, a indiqué que cette grève vise à faire pression pour un retour à la table des négociations sociales.

Par ailleurs, le responsable syndical a dévoilé les grandes lignes d’un plan de mobilisation comprenant plusieurs actions de protestation prévues au cours des prochaines semaines.

Ces mouvements sont motivés par ce que la fédération considère comme un recul et une interruption unilatérale des négociations sociales de la part des partenaires professionnels, à savoir le Conseil bancaire et financier ainsi que la Fédération tunisienne des sociétés d’assurance.