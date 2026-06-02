Battue par l’Autriche (1-0) lundi soir en match amical, la Tunisie a laissé entrevoir des signes encourageants malgré le revers, selon le sélectionneur Sabri Lamouchi qui a mis l’accent sur les enseignements positifs de cette rencontre de préparation pour le Mondial-2026, tout en soulignant les axes d’amélioration avant le prochain test face à la Belgique.

Lors d’une conférence de presse, le technicien franco-tunisien a regretté le but encaissé alors que ses joueurs évoluaient en supériorité numérique, estimant qu’un tel scénario aurait pu être évité avec davantage de maturité. “C’est un but que nous ne pouvons pas prendre dans ces conditions”, a-t-il reconnu, tout en rappelant qu’il s’agissait d’un match de préparation destiné à corriger ce type d’erreurs.

Au-delà du résultat, Lamouchi s’est montré satisfait du jeu développé par ses joueurs. Il a notamment salué leur engagement, leurs efforts et les nombreuses situations offensives créées au cours de la rencontre. Selon lui, les Aigles de Carthage auraient même pu ouvrir le score si elles avaient fait preuve de davantage de réalisme devant le but adverse.

“Nous nous sommes procuré les occasions les plus franches, mais il nous a manqué ce dernier geste, cet esprit tueur dans la surface”, a-t-il analysé. Le sélectionneur estime également que son équipe doit gagner en personnalité lorsqu”elle a le ballon et mieux exploiter les situations de supériorité numérique afin de se créer davantage d’occasions favorables.

Malgré la déception liée à la défaite, Lamouchi a tenu à rappeler que cette rencontre ne constituait que son troisième match à la tête de la sélection. Il s’est dit agréablement surpris par l’écoute et l’implication de ses joueurs, ainsi que par l’ambiance qui règne au sein du groupe.

Selon Lamouchi, le match face à l’Autriche a également permis d’intégrer plusieurs nouveaux éléments, à l’image de Montassar Talbi, Yann Valery et Hannibal Mejbri, qui ont manqué le stage du Canada. Un aspect qui renforce, a-t-il souligné, l’intérêt de cette rencontre dans le cadre de la construction de l’équipe.

Conscient du travail qui reste à accomplir, le sélectionneur national a annoncé que des ajustements seront apportés avant le prochain rendez-vous contre la Belgique, prévu samedi à Bruxelles. Tout en insistant sur la nécessité d’afficher davantage de personnalité avec le ballon, il souhaite également voir son équipe faire preuve de plus de patience et de maîtrise dans les différentes phases du jeu.

“Nous avons fait de bonnes choses et d’autres moins bonnes, mais l’attitude des joueurs a été très positive”, a-t-il conclu.

Pour rappel, le Onze national s’est incliné, lundi soir, devant une équipe autrichienne réduite à dix dès la 36e, sur un but de Marcel Sabitzer (63e).

Au mondial (11 juin au 18 juillet), les “Aigles de Carthage” entameront leur parcours par une confrontation face à la Suède le 15 juin à 03h00 du matin au stade BBVA de Monterrey au Mexique avant de donner la réplique au Japon le 21 juin à 05h00 du matin sur la même enceinte, puis aux Pays-Bas le 26 du même mois à minuit au stade Arrowhead de Kansas City aux Etats-Unis.