L’Italien Matteo Arnaldi, 104e mondial, a surpris l’Américain Frances Tiafoe (22e) en cinq manches 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 3-6, 7-6 (7/3), 6-4 pour se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros au coeur de la nuit de lundi à mardi.

Tiafoe a pourtant eu l’occasion de conclure au quatrième set en servant pour le gain du match à 5-4, mais il s’est fait breaker et Arnaldi a ensuite empocher le jeu décisif.

Poussé par de nombreux supporters italiens déchaînés dans les tribunes du court Suzanne-Lenglen, l’Italien de 25 ans s’est imposé en 5h26 après une bataille de tous les instants.

L’Italien à la défense de fer a dû attendre sa troisième balle de match pour gagner grâce à un coup droit dans le filet de Tiafoe.

L’ancien 30e mondial en 2024 jouera contre son compatriote Matteo Berrettini en quart. C’est la première fois que trois Italiens, avec Flavio Cobolli, se retrouvent en même temps en quarts de finale d’un Grand Chelem.

Alors même que le N.1 mondial italien Jannik Sinner s’est fait éliminer dès le 2e tour.