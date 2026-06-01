La sélection tunisienne de football affrontera son homologue autrichienne ce lundi à partir de 19h45 (heure tunisienne), à l’Ernst-Happel-Stadion de Vienne, dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Les joueurs de Sabri Lamouchi ont achevé un stage de préparation d’une semaine à Tabarka avant de rallier la capitale autrichienne dimanche.

Les Aigles de Carthage disputeront un second match amical le 6 juin face à la Belgique, dans le cadre de leur programme de préparation au rendez-vous mondial.

La rencontre Tunisie-Autriche sera retransmise en direct sur le réseau terrestre d’Al Wataniya 1, ainsi que sur les chaînes Servus TV, Sport TV 2 et L’Équipe.

Lors de la phase de groupes du Mondial 2026, la Tunisie évoluera dans le groupe F et affrontera successivement la Suède le 15 juin, le Japon le 21 juin et les Pays-Bas le 26 juin.