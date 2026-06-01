Les 31 municipalités du gouvernorat de Monastir ont procédé, durant les jours de l’Aïd al-Adha, à la collecte de plus de 2754 tonnes de déchets de diverses natures.

Selon les données communiquées par les services du gouvernorat de Monastir, ce chiffre représente le minimum des quantités déclarées par les municipalités, certaines données ne couvrant qu’une seule journée ou une partie seulement de la période de l’Aïd.

Ce constat met en évidence que le volume réel des déchets collectés à l’échelle du gouvernorat excède ce chiffre, reflétant les efforts soutenus et la mobilisation accrue des municipalités en faveur de l’amélioration de la propreté du cadre de vie et de la préservation de la santé publique.

Durant les jours de l’Aïd al-Adha, les plus importantes quantités de déchets collectées dans les principales villes du gouvernorat de Monastir ont été enregistrées à Monastir avec 700 tonnes, suivie de Moknine avec 240 tonnes, Bekalta avec 180 tonnes, Jemmal avec 150 tonnes, Bembla-Mnara avec 140 tonnes, Ouardanine avec 130 tonnes, Khniss avec 128 tonnes, Teboulba avec 112 tonnes et Ksar Hellal avec 100 tonnes.