Un programme estival destiné à assurer l’approvisionnement en eau d’irrigation des périmètres irrigués de Gaâfour, El Aroussa et Lakhmess (gouvernorat de Siliana) a été élaboré par les services du commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Siliana.

Ce programme repose principalement sur les cultures peu consommatrices d’eau, les fourrages et les arbres fruitiers, a indiqué le chef de la division de l’hydraulique et de l’équipement rural au CRDA de Siliana, Samir Hayouni.

Les zones irriguées de Gaâfour et El Aroussa couvrent près de 4000 hectares alimentés par le barrage de Siliana, a-t-il fait savoir. Elles ont récemment bénéficié de travaux de modernisation dans le cadre du programme de valorisation des zones irriguées du gouvernorat, notant que les travaux ont été achevés récemment et les essais du réseau ont débuté au cours du mois de mai.

Cette modernisation a permis de remplacer l’ensemble du réseau de distribution d’eau (conduites principales, secondaires et points de distribution) afin de réduire les pertes, améliorer la pression d’eau pour les agriculteurs, renforcer l’efficacité du système et contribuer à l’augmentation des revenus des exploitants.

“Les arbres fruitiers des périmètres irrigués seront alimentés en eau durant l’été 2026, tandis que les nouvelles cultures seront lancées lors de la campagne agricole 2026-2027”, selon Hayouni.

Concernant le périmètre irrigué de Lakhmess (1300 ha), les réserves du barrage sont limitées à 900 mille m3 sur une capacité de 7 millions m3, ce qui impose de privilégier les cultures fourragères puis les arbres fruitiers et d’éviter les cultures estivales.

Une étude de réhabilitation du réseau d’irrigation, devenu vétuste, sera lancée cette année, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le barrage de Siliana affiche un taux de remplissage d’environ 53% (16 millions m3 sur 30 millions), tandis que celui de Rmil est presque plein, malgré des apports hydriques globalement inférieurs aux attentes.