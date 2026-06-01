L’association “Le Petit Secouriste”, organise en collaboration avec la maison d’édition “Dar Al Yamama”, pour la première fois en Tunisie et dans le monde arabe, un concours culturel et éducatif sur le thème “Défi de la lecture et de la théâtralisation du conte”.

Ce concours, qui allie culture, éducation et créativité, constitue une opportunité pour les enfants passionnés de lecture souhaitant transférer les contes en scènes vivantes.

Cette initiative culturelle vise à ancrer l’amour de la lecture chez les enfants, à développer leurs compétences en expression, et en art dramatique, tout en contribuant à forger une personnalité équilibrée et confiante, et à découvrir de nouveaux talents littéraires et artistiques.

Le concours s’adresse aux élèves des écoles publiques et privées, ainsi qu’aux enfants des garderies scolaires et des centres intégrés installés sur l’ensemble du territoire.

La date limite de participation à ce concours a été fixée au 30 juin 2026, alors que l’évènement aura lieu pendant le mois de novembre prochain.

Pour mémoire, “Le Petit Secouriste” est une association de secours et de culture, fondée en Tunisie en 2019. Elle est active dans le domaine de la sensibilisation des enfants aux règles d’hygiène, de santé et au secourisme. L’objectif est d’initier les jeunes âgés de 5 à 14 ans aux principes fondamentaux des premiers secours et aux comportements adéquats en cas d’urgence, à travers des ateliers interactifs et ludiques.

L’association œuvre également, à travers ses différentes activités, à diffuser les compétences nécessaires pour faire face aux accidents domestiques.

Cette association a lancé en coopération avec la Cité des Sciences à Tunis une campagne nationale intitulée “Voyage de la conscience”, laquelle se tient dans les différents gouvernorats du pays, afin de diffuser la culture du secourisme et d’ancrer les valeurs d’entraide et de sauvetage dès le plus jeune âge, garantissant ainsi une intervention rapide et sûre jusqu’à l’arrivée des équipes de secours spécialisées.