Un colloque consacré aux œuvres de la romancière et chercheuse tunisienne d’expression arabe Amira Ghenim aura lieu le samedi 30 mai au siège de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït al-Hikma, à Carthage Hannibal.

Placé sous la direction du professeur Mohamed Mahjoub, cet événement littéraire s’intitule « Récit, Histoire et Herméneutique : lectures des œuvres d’Amira Ghenim », a annoncé l’Académie dans un communiqué publié vendredi. Il est organisé par le Groupe du cercle herméneutique, qui dépend du département des sciences humaines et sociales de l’institution.

Les travaux s’articuleront autour de deux sessions académiques principales. Plusieurs universitaires issus des universités de Tunis, de La Manouba et de Sfax y analyseront la production littéraire de l’autrice, notamment ses trois romans publiés aux éditions tunisiennes Masciliana : son œuvre majeure Le désastre de la maison des notables parue en 2020, Poussière chaude sorti en 2024, et son dernier ouvrage Les grands meurent en avril publié en avril 2025.

Le roman Le désastre de la maison des notables, lauréat du prix Comar d’Or en Tunisie et finaliste du Prix international de la fiction arabe (IPAF),Booker arabe, en 2021, a également bénéficié d’une traduction française signée Souad Labbize.Cette traduction, qui a obtenu le Prix Ibn Khaldoun-Senghor, est parue en août 2024 aux Éditions Philippe Rey puis en format de poche chez 10/18 (France).

Les interventions interrogeront principalement les rapports entre la fiction romanesque, l’écriture féministe et le réalisme historique à travers ces différents textes.

Selon le programme officiel communiqué par l’Académie, la journée débutera à 9h00 par une allocution d’ouverture du professeur Abdelhamid Hnia. Les sessions d’études et les débats publics s’étendront jusqu’à la mi-journée, avant une intervention de clôture de la romancière Amira Ghenim, prévue à 13h15.