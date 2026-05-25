Le Bayern Munich s’est imposé 3 à 0 contre Stuttgart samedi soir en finale de la Coupe d’Allemagne à l’Olympiastadion de Berlin, inscrivant pour la 21e fois son nom au palmarès de l’épreuve, la première depuis 2020.

Grâce à un triplé de Harry Kane (55e, 80e, 90e+2), les hommes de Vincent Kompany réalisent le doublé Coupe/Championnat pour la 14e fois de l’histoire du Bayern.

Sacrés champions d’Allemagne le 19 avril après déjà un succès contre Stuttgart (4-2) à l’Allianz Arena, les coéquipiers de Joshua Kimmich, capitaine d’un soir en l’absence de Manuel Neuer, réalisent le 14e doublé “Pokal/Bundesliga” de l’histoire du club munichois.

Le Bayern disputait sa première finale de Coupe d’Allemagne depuis son 20e sacre en 2020. Entre ces deux sacres, les Munichois avaient enchaîné les contre-performances, avec des éliminations prématurées face à des équipes de divisions inférieures (Kiel en 2020/21, Sarrebruck, modeste pensionnaire de 3e division en 2023/24).