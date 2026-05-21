Espérance Sportive de Tunis s’est qualifiée jeudi pour les demi-finales de la Coupe de Tunisie 2025-2026 après sa victoire contre BS Bouhajla (3-0) en quart de finale.

Tenant du titre, le club de Bab Souika a fait la différence au stade de Bouhajla grâce à des buts de Mohamed Ben Ali à la 38e minute, Haythem Dhaou à la 86e et Amenallah Touati dans le temps additionnel (90+3).

L’Espérance a également profité de l’infériorité numérique de son adversaire après l’expulsion de Hazem Midani à la 69e minute.

Un adversaire encore à déterminer

Au prochain tour, prévu le 24 mai, l’Espérance affrontera le vainqueur du quart de finale opposant PS Sakiet Eddaier à Jeunesse Sportive d’Omrane.

Au moment de la publication du résultat, les deux équipes étaient à égalité 1-1 grâce aux buts de Samer Marouani pour la JS Omrane et Lassaad Bouraoui pour le PS Sakiet Eddaier.

CS Sfaxien et ES Zarzis également qualifiés

L’autre demi-finale opposera CS Sfaxien à Espérance Sportive de Zarzis.

Le CS Sfaxien a éliminé Stade Gabésien (2-1 après prolongation), tandis que l’ES Zarzis a battu Club Athlétique Bizertin (2-0).

Les demi-finales se joueront le 24 mai et la finale de la compétition est programmée pour le 31 mai.

[cohérence à vérifier] Le texte mentionne : « Au prochain tour, prévu le l4 mai ». La date semble probablement être le 24 mai au regard du calendrier indiqué plus bas.