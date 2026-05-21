Le ministère de la Défense nationale a affirmé, jeudi, que l’armée nationale est une armée républicaine fondée sur la discipline, investie de la mission de défendre la patrie, de préserver son indépendance et de garantir l’intégrité de son territoire, dans le strict respect du principe de neutralité, des lois de la République et du règlement de l’armée.

Dans un communiqué publié, jeudi, le ministère de la Défense souligne que cette précision intervient à la suite de “la multiplication des tentatives visant à impliquer l’institution militaire et ses dirigeants dans des polémiques et surenchères”, et à “remettre en cause sa neutralité et son indépendance”.

Le département a, en outre, réaffirmé que l’armée nationale demeurera fidèle à sa doctrine militaire et que ses membres continueront d’accomplir leur devoir “dans un esprit patriotique, avec abnégation et dévouement, au service de l’intérêt supérieur de la nation, avec honneur et loyauté”, selon la même source.