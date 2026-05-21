La commission d’attribution des autorisations d’exploitation de débits de tabac à Mahdia a entamé, depuis mercredi, la réception des demandes.

“Toute personne désirant obtenir une autorisation d’exploitation, à cet effet, devra déposer un dossier comportant les documents requis avant la date limite fixée au vendredi 17 juillet,” selon un communiqué publié par la commission.

Quelque 436 autorisations de débit de tabac sont réservées aux différentes délégations de la région au titre de l’année 2026, indique le communiqué.

L’octroi des autorisations se fera suivant des critères objectifs (dont une grille de points). Les candidats sont évalués selon un barème de points bien spécifique (situation sociale, familiale, ancienneté de la demande, revenus, casier judiciaire vierge, emplacement du local, etc), d’après la même source.