Le Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, s’est entretenu mercredi à Tunis avec le Directeur de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), Antón Leis García, en visite de travail en Tunisie les 20 et 21 mai 2026.

Le reponsable espagnol était accompagné de l’Ambassadeur d’Espagne à Tunis, Isidro Antonio González Afonso.

Le Secrétaire d’Etat a, à cette occasion, souligné la solidité des liens d’amitié et de coopération entre la Tunisie et l’Espagne et mis en avant l’histoire commune et les relations culturelles et économiques qui unissent les deux pays.

Il a également réaffirmé la volonté de la Tunisie de donner une nouvelle impulsion à ce partenariat bilatéral et d’en diversifier les domaines.

Le secrétaire d’Etat s’est félicité de la réouverture du bureau de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale en Tunisie depuis 2024, saluant son rôle stratégique dans le soutien aux efforts de développement nationaux et dans la création d’une dynamique favorable au renforcement des relations bilatérales.

La réunion a également porté sur l’élaboration du cadre stratégique de coopération au développement entre la Tunisie et l’Espagne. À cette occasion, le Secrétaire d’État a mis en avant l’attachement de la Tunisie à renforcer sa coopération avec l’Agence espagnole dans plusieurs secteurs prioritaires conformes aux objectifs du plan de développement 2026-2030, notamment l’autonomisation socio-économique des jeunes et des femmes, la transition énergétique et environnementale, la lutte contre les changements climatiques, la gestion des ressources hydriques, la transformation numérique, le soutien à la décentralisation, la lutte contre la pollution marine et la préservation des ressources naturelles.

De son côté, le responsable espagnol s’est félicité de la qualité de la coopération bilatérale, réaffirmant l’engagement de Madrid à la diversifier. Il a souligné, à cet égard, que la Tunisie figure parmi les pays prioritaires du plan stratégique espagnol de coopération au développement (2024-2027).

Il a précisé que l’Agence met actuellement en œuvre plusieurs projets en Tunisie pour une valeur avoisinant les 18 millions d’euros, couvrant divers domaines tels que la création d’emplois et d’opportunités économiques, la transition environnementale, la gestion de l’eau, la promotion de l’égalité des genres, la lutte contre la violence, le renforcement de la cohésion sociale, l’autonomisation économique des jeunes et la gouvernance.

Concernant les orientations futures, le responsable espagnol a réitéré la volonté de l’Espagne de renforcer la coopération au développement avec la Tunisie conformément aux orientations fixées par les autorités tunisiennes, dans le but de servir les objectifs de développement global et les priorités nationales du pays.