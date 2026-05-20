La Tunisie et la Finlande ont examiné les moyens de renforcer leur coopération bilatérale lors du 5e round de concertations politiques tuniso-finlandaises, tenu lundi à Helsinki, selon un communiqué publié mercredi par l’ambassade de Tunisie dans la capitale finlandaise.

Les discussions ont été coprésidées par Nabil Ben Khedher, directeur général des relations bilatérales avec les pays européens au ministère des Affaires étrangères, et Anna-Kaisa Heikkinen, directrice générale du département Afrique, Moyen-Orient et Amérique latine au ministère finlandais des Affaires étrangères.

Les deux parties ont passé en revue les résultats de la visite effectuée à Helsinki, le 3 juin 2025, par le ministre tunisien des Affaires étrangères et ont réaffirmé leur volonté de développer davantage la coopération dans plusieurs secteurs.

Les entretiens ont également porté sur les perspectives de renforcement des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, notamment lors d’une réunion avec Birgit Nevala, directrice de programme au sein de l’organisme finlandais Finnpartnership.

Financé par le ministère finlandais des Affaires étrangères et géré par la société de financement du développement Finnfund, Finnpartnership a pour mission de promouvoir une croissance économique durable et de favoriser les échanges commerciaux entre la Finlande et les pays en développement.