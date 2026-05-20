Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martínez, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La sélection portugaise sera emmenée par Cristiano Ronaldo, qui disputera à 41 ans sa sixième phase finale de Coupe du monde.

Le capitaine portugais pourrait ainsi égaler un record historique également accessible à Lionel Messi. Cristiano Ronaldo avait annoncé en novembre 2025 que cette édition serait sa dernière compétition internationale avec le Portugal.

Un retour après blessure

La convocation de Cristiano Ronaldo intervient après son retour de blessure. L’attaquant d’Al Nassr FC avait été touché fin février et avait manqué les rencontres amicales disputées en mars contre le Mexique et les États-Unis.

Le joueur originaire de Madère compte également six participations au Championnat d’Europe au cours de sa carrière internationale.

Une liste mêlant cadres et jeunes joueurs

La liste dévoilée par Roberto Martinez comprend 27 joueurs. Le sélectionneur portugais a misé sur un groupe composé de joueurs expérimentés et de jeunes talents évoluant dans plusieurs grands clubs européens.

Dans les buts figurent notamment Diogo Costa, José Sá et Rui Silva.

En défense, le Portugal pourra compter sur Rúben Dias, João Cancelo et Nuno Mendes.

Le milieu de terrain sera notamment composé de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha et João Neves.

En attaque, Cristiano Ronaldo sera accompagné de João Félix, Rafael Leão, Gonçalo Ramos et Pedro Neto.

Un groupe jugé abordable

Le Portugal évoluera dans le groupe K avec la Colombie, l’Ouzbékistan et la République démocratique du Congo. Selon le texte fourni, cette poule est jugée relativement abordable, même si elle exigera concentration et rigueur.

Avant son départ pour son camp de préparation à Palm Beach, en Floride, la sélection portugaise disputera deux matches amicaux à domicile face au Chili, le 6 juin, puis au Nigeria, le 10 juin.