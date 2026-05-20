Arsenal a remporté le championnat d’Angleterre pour la première fois depuis 2004. Le titre a été officialisé mardi après le match nul concédé par Manchester City sur la pelouse de AFC Bournemouth (1-1), lors de la 37e et avant-dernière journée de Premier League.

Le club londonien compte désormais 82 points et ne peut plus être rejoint par l’équipe dirigée par Pep Guardiola, deuxième avec 78 points.

Un titre attendu depuis l’époque des “Invincibles”

Arsenal n’avait plus remporté la Premier League depuis vingt-deux ans. En 2004, l’équipe entraînée par Arsène Wenger avait marqué l’histoire sous le surnom des “Invincibles”. Cette génération comptait notamment Thierry Henry, Robert Pirès et Patrick Vieira. Le club avait alors terminé la saison sans la moindre défaite.

Sous la direction de Mikel Arteta, Arsenal met fin à une longue attente et peut encore viser une saison historique.

Une finale européenne pour entrer dans l’histoire

Le club londonien pourrait réaliser un doublé inédit en remportant également sa première Ligue des champions. Arsenal affrontera le Paris Saint-Germain le 30 mai en finale à Budapest.

Avant ce rendez-vous européen, les joueurs d’Arteta termineront leur saison de championnat dimanche sur le terrain de Crystal Palace F.C.. Cette rencontre sera surtout l’occasion de célébrer le titre avec les supporters.

Fin de cycle pour Guardiola à Manchester City

Ce sacre met aussi fin aux espoirs de Manchester City de conserver son titre. Pep Guardiola ne remportera pas un septième championnat d’Angleterre avec le club du nord de l’Angleterre. Selon le texte fourni, l’entraîneur espagnol s’apprête à quitter le club après dix années et vingt trophées remportés.

De son côté, Bournemouth poursuit sa série positive. Sixième avec 56 points, le club a enchaîné un 17e match consécutif sans défaite mardi. Cette performance lui permettra de disputer une compétition européenne pour la première fois de son histoire.