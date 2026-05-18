La vente des moutons de l’Aïd au poids démarre ce lundi 18 mai 2026 dans les deux points de vente organisés à Saïda, dans le gouvernorat de la Manouba, et à Radès, dans le gouvernorat de Ben Arous. L’opération est supervisée par le Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait, en coordination avec les différentes parties concernées.

Selon un précédent communiqué du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, les prix ont été fixés comme suit :

27 dinars le kilogramme vif pour les moutons de moins de 45 kg.

le kilogramme vif pour les moutons de moins de 45 kg. 25,8 dinars le kilogramme vif pour les moutons dont le poids varie entre 45 et 65 kg.

le kilogramme vif pour les moutons dont le poids varie entre 45 et 65 kg. 23,8 dinars le kilogramme vif pour les moutons dépassant 65 kg.

Le Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait a appelé les éleveurs et les structures professionnelles à participer massivement à ces points de vente organisés. Il a également invité les citoyens à acheter leurs moutons de l’Aïd dans ces espaces soumis au contrôle.