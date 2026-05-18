Une convention de partenariat dans le secteur de la santé a été signée, ce lundi à Genève, entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et son homologue russe, Mikhaïl Mourachko et ce, en marge des travaux de la 79e Assemblée mondiale de la Santé, qui se tient du 18 au 23 mai courant.

Selon un communiqué du ministère de la santé, la convention porte notamment sur le renforcement de la formation médicale, la télémédecine, les industries pharmaceutiques, la médecine nucléaire, la recherche scientifique et l’innovation en santé outre l’échange d’expertises entre les établissements sanitaires et universitaires des deux pays.

Lors de la cérémonie de signature, les deux parties ont souligné que cette convention “ne concerne pas uniquement la Tunisie et la Russie, mais pourrait s’élargir pour toucher d’autres pays du continent africain, notamment à travers le soutien à la formation, le transfert de technologies et le développement de projets sanitaires communs”.

Dans ce contexte, le ministre russe de la Santé a salué le niveau des compétences médicales tunisiennes et la place qu’occupe la Tunisie sur les plans sanitaire et scientifique dans la région, affirmant la volonté de son pays d’élargir la coopération et de soutenir d’importants projets communs.

Il a, à cette occasion, adressé une invitation officielle au ministre tunisien de la Santé pour effectuer une visite en Russie afin de poursuivre le développement de cette coopération sanitaire.