L’ambassadeur de la République tunisienne auprès de l’Union Européenne, Sahbi Khalfallah a représenté son pays à la première réunion du groupe conjoint des hauts-fonctionnaires UE-Voisinage Sud sur le Pacte pour la Méditerranée.

Cette réunion est une occasion renouvelée pour mettre en avant les priorités nationales dans le cadre d’un partenariat régional équilibré, d’égal à égal respectueux des choix souverains des peuples, lit-on dans un communiqué publié lundi sur la page officielle de l’ambassade de Tunisie à Bruxelles.

Un plan d’action comprenant une première liste de projets concrets du Pacte a été lancé à l’issue de cette rencontre.

A noter que le Pacte pour la Méditerranée est un cadre de partenariat stratégique lancé par l’Union Européenne d’une manière officielle en novembre 2025 parallèlement avec la célébration du 30ème anniversaire de la Déclaration de Barcelone en vue de renforcer la coopération économique, politique et sécuritaire avec les pays du sud et de l’est de la Méditerranée.

Le Pacte est axé sur des domaines clés tels que la coopération et l’investissement économiques, l’autonomisation des jeunes et des femmes, la gestion des migrations et la sécurité, avec pour ambition de créer une région commune prospère, capable de relever les défis.

La « Déclaration de Barcelone » (lancée lors de la Conférence de Barcelone en 1995) a jeté les bases d’un nouveau partenariat régional pour la coopération euro-méditerranéenne. Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne et de 12 pays du sud et de l’est de la Méditerranée ont signé un accord ambitieux de partenariat euro-méditerranéen.