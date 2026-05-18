La municipalité de Kairouan vient d’installer 850 lampes à économie d’énergie aux entrées de la ville, sur diverses voies routières et dans plusieurs places publiques.

Cette initiative, qui permettra de réaliser une économie du coût d’éclairage public d’environ 110 000 dinars, bénéficiera à environ 100 000 habitants de la région à travers la rationalisation de la consommation d’électricité, l’amélioration de la qualité de l’éclairage et le renforcement de la sécurité routière, lit-on dans un communiqué publié par le ministère de l’Environnement sur sa page officielle sur le réseau social “Meta/Facebook”.

Elle s’inscrit dans le cadre du projet “Kairouan, ville durable, écologique et intelligente grâce à l’efficacité énergétique”, cofinancé par le ministère de l’Environnement et le Fonds mondial pour l’environnement, et mis en œuvre avec le Programme des Nations Unies pour le développement au profit de la municipalité de Kairouan.