Racing de Santander a assuré samedi son retour en première division espagnole après sa victoire contre Real Valladolid (4-1) au stade El Sardinero.

Le club historique du football espagnol retrouve ainsi la Liga quatorze ans après l’avoir quittée.

Grâce à ce succès, les Verdiblancos occupent la tête de la deuxième division avec 78 points, soit sept longueurs d’avance sur UD Almería, troisième du classement, alors qu’il ne reste plus que deux journées à disputer.

Une montée assurée avant la fin de saison

Avec seulement six points encore en jeu, Santander ne peut plus quitter les deux premières places synonymes de montée directe en Liga.

La deuxième place est actuellement occupée par Deportivo La Corogne.

Le Racing valide ainsi une saison réussie devant son public après plusieurs années passées hors de l’élite du football espagnol.

Un club historique du football espagnol

Le Racing de Santander fait partie des clubs fondateurs du championnat d’Espagne. L’équipe figurait parmi les participants de la toute première édition de la Liga lors de la saison 1928-1929.

Ce retour en première division marque une étape importante pour le club, absent de l’élite depuis quatorze ans.

[cohérence à vérifier] Le texte source semble interrompu dans sa dernière phrase : « Hors de l’élite durant près d’une q ».