Stuttgart s’est emparé samedi du dernier ticket allemand pour la prochaine Ligue des champions grâce à son match nul à Francfort (2-2), lors de la 34e et dernière journée de

Bundesliga, à l’issue d’une saison record pour le Bayern Munich.

Vers 17h45, le capitaine Manuel Neuer a remis à Leon Goretka, qui disputait son dernier match à l’Allianz Arena avec le maillot du Bayern, le “Meisterschale”, trophée en forme d’assiette creuse argentée remise au

champion d’Allemagne, qu’il a soulevé devant les 75.000 spectateurs du stade munichois.

Quelques minutes avant, la Ligue allemande (DFL) a remis à Michael Olise le trophée de meilleur joueur de la saison 2025/26. L’international français finit sa deuxième saison de Bundesliga avec 19 passes décisives, à

nouveau le meilleur du championnat, et 15 buts.

Dimanche, les Munichois célèbreront avec leurs supporters leur 35e titre de champion d’Allemagne au balcon de l’Hôtel de ville donnant sur la Marienplatz, avant de se préparer pour la finale de la Coupe, samedi prochain à Berlin contre Stuttgart.

Les hommes de Vincent Kompany ont dominé Cologne, déjà assuré de se maintenir avant la dernière journée, 5 à 1, avec un dernier feu d’artifice offensif offert, dont un triplé pour Harry Kane. Pour sa troisième saison de Bundesliga sous les couleurs du Bayern, le capitaine de la sélection anglaise remporte le titre de meilleur buteur, avec 36 réalisations cette saison, autant que lors du premier exercice (2023/24).

Avec 122 buts au compteur en 34 matches de championnat, soit une hallucinante moyenne de 3,59 buts par match, le Bayern dans sa version 2025/26 a pulvérisé le précédent record de 101 datant de la saison 1971/72

du Bayern, emmené à l’époque par Gerd Müller.

Grâce à sa 28e victoire de la saison en championnat (pour une défaite et cinq matches nuls), le Bayern finit avec 89 points, soit le quatrième meilleur total de l’histoire de la Bundesliga, derrière les 91 du Bayern

(2012/13) et les 90 du Bayer Leverkusen (2023/24) et du Bayern (2013/14).

Derrière les Munichois, le dernier ticket allemand pour la prochaine Ligue des champions est revenu à Stuttgart, qui a concédé en fin de rencontre le match nul sur la pelouse de l’Eintracht Francfort (2-2).

Dans le même temps, Hoffenheim, réduit à 10 en début de seconde période après l’exclusion de Tim Lemperle, a coulé sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (4-0) alors que le Bayer Leverkusen, qui devait absolument s’imposer à domicile, n’a pu faire mieux que match nul contre Hambourg (1-1).

Avec 62 points au compteur, le club souabe termine à la 4e place et accompagnera le Bayern (1er, 89), le Borussia Dortmund (2e, 73), et le RB Leipzig (3e, 65) en Ligue des champions la saison prochaine.

Le Bayer Leverkusen et Hoffenheim évolueront en Ligue Europa, alors que Fribourg passera par les barrages de la Ligue Conférence, sauf s’il remporte la Ligue Europa mercredi à Istanbul contre Aston Villa, qui lui donnera une place en Ligue des champions.

A l’autre extrémité du tableau, Heidenheim s’est incliné à domicile contre Mayence (2-0) et St. Pauli a perdu également sur sa pelouse contre Wolsfburg (3-1). Avec 26 points, Heidenheim et St. Pauli sont ainsi

relégués en deuxième division. Wolfsburg, 16e, jouera un barrage contre le 3e de 2e division, soit Elversberg, soit Hannovre, soit Paderborn.