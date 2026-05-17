Équipe d’Iran de football entamera lundi un dernier stage de préparation en Turquie avant la Coupe du monde 2026, qui débutera le 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le sélectionneur Amir Ghalenoei a annoncé samedi que la Team Melli se rendra à Antalya pour finaliser sa préparation avant le tournoi mondial.

La sélection iranienne avait déjà disputé des matches amicaux dans cette ville turque à la fin du mois de mars.

Une liste élargie de 30 joueurs

Le stage regroupera 30 joueurs, alors que seulement 26 pourront être retenus pour la phase finale du Mondial.

Parmi les joueurs convoqués figurent le gardien expérimenté Alireza Beiranvand, âgé de 33 ans et joueur du Tractor SC, ainsi que l’attaquant Mehdi Taremi de Olympiakos FC.

Amir Ghalenoei a reconnu la difficulté de cette sélection. « Choisir 30 joueurs pour ce dernier stage de préparation avant la Coupe du monde a été la décision technique la plus difficile de ma carrière d’entraîneur », a-t-il déclaré, précisant avoir basé ses choix uniquement sur « des critères techniques ».

Des matches amicaux avant le Mondial

Durant son séjour à Antalya, l’Iran espère disputer deux rencontres amicales. Pour l’instant, seul un match contre Équipe de Gambie de football, prévu le 29 mai, a été confirmé.

Après ce stage, la sélection iranienne installera son camp de base à Tucson, en Arizona.

L’Iran débutera la Coupe du monde le 15 juin à Los Angeles contre Équipe de Nouvelle-Zélande de football avant d’affronter Équipe de Belgique de football puis Équipe d’Égypte de football dans le groupe G.