Elina Svitolina a remporté samedi le tournoi WTA 1000 de Rome en battant Coco Gauff en finale.

La joueuse ukrainienne, classée 10e mondiale, s’est imposée en trois sets 6-4, 6-7 (3/7), 6-2 au terme d’une rencontre disputée.

À 31 ans, Svitolina décroche ainsi le troisième titre romain de sa carrière, huit ans après son dernier succès dans la capitale italienne et son précédent trophée dans un tournoi de cette catégorie.

Une finale accrochée face à Coco Gauff

Svitolina a remporté la première manche 6-4 avant de voir Coco Gauff revenir dans le match après un tie-break remporté 7 points à 3 dans le deuxième set.

L’Ukrainienne a toutefois repris le contrôle dans la manche décisive pour s’imposer 6-2 et conclure la finale.

Ce succès confirme le retour au premier plan de l’ancienne numéro trois mondiale dans les grands rendez-vous du circuit féminin.

Un 20e titre sur le circuit WTA

Grâce à cette victoire à Rome, Elina Svitolina porte à vingt le nombre de titres remportés sur le circuit WTA.

Ce trophée constitue également son premier sacre dans un tournoi WTA 1000 depuis huit ans.