FC Barcelone Femení a remporté samedi la Coupe de la Reine après sa victoire contre Atlético Madrid Femenino (3-1) à Gran Canaria.

Déjà sacrées championnes d’Espagne et vainqueures de la Supercoupe en janvier, les Barcelonaises réalisent ainsi un triplé national lors de la saison 2025-2026.

Le club catalan décroche également la 12e Coupe de la Reine de son histoire.

Trois buts en première période

Le Barça a rapidement pris l’avantage grâce à Claudia Pina, buteuse à la 22e minute. Esmee Brugts a ensuite doublé la mise à la 30e minute avant que Salma Paralluelo ne marque le troisième but six minutes plus tard.

L’Atlético Madrid a réduit l’écart en seconde période par l’intermédiaire de la Norvégienne Vilde Boe Risa à la 57e minute, sans parvenir à relancer la finale.

Une finale européenne en ligne de mire

Le FC Barcelone féminin tentera désormais de conclure sa saison par un nouveau trophée européen. Les Catalanes affronteront samedi prochain à Oslo Olympique Lyonnais Féminin en finale de la Ligue des champions.

Les Barcelonaises viseront une quatrième couronne continentale après leurs succès en 2021, 2023 et 2024.

De leur côté, les Lyonnaises, huit fois vainqueures de la compétition, ont déjà remporté la Coupe de France cette saison. Elles se sont également qualifiées samedi pour la finale du championnat de France où elles défendront leur titre contre Paris FC Féminines le 29 mai.