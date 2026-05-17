Espérance Sportive de Tunis a remporté samedi la Coupe de Tunisie de volley-ball après sa victoire face à Étoile Sportive du Sahel en finale disputée à la salle omnisports de Radès.

Le club tunisois s’est imposé en trois sets à zéro (25-20, 25-17, 26-24) pour décrocher le 24e trophée de son histoire dans la compétition et le dixième consécutif.

Déjà sacrée championne de Tunisie lors de la saison 2025-2026 contre le même adversaire, l’Espérance confirme sa domination sur le volley-ball national avec un nouveau doublé championnat-coupe.

Une domination qui se poursuit

Les Sang et Or ont maîtrisé les deux premiers sets avant de rencontrer davantage de résistance dans la troisième manche. Malgré un set plus disputé, l’Espérance a conservé son avantage pour conclure la rencontre en trois manches.

Ce succès permet au club de réaliser le 17e doublé de son histoire et le neuvième consécutif.

L’Étoile du Sahel échoue une nouvelle fois face au champion de Tunisie, déjà victorieux lors de la finale du championnat.

Une série historique pour l’Espérance

Avec cette nouvelle Coupe de Tunisie, l’Espérance poursuit une série de succès qui renforce sa place parmi les clubs les plus titrés du volley-ball tunisien.

Le club sang et or enchaîne désormais dix victoires consécutives dans la compétition et continue de dominer les compétitions nationales.