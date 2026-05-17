Le Olympique Lyonnais accueille le RC Lens ce dimanche 17 mai 2026 à 21h00 pour le compte de la 34e journée de Ligue 1.

Sur le papier, cette affiche oppose deux des meilleures équipes de la saison. Mais les enjeux diffèrent considérablement entre les deux clubs. L’OL joue gros dans la course à la Ligue des champions après sa défaite surprise face à Toulouse (0-1), un revers qui a permis à Lille de lui ravir la troisième place du classement.

Les joueurs de Paulo Fonseca n’ont désormais plus le droit à l’erreur et devront impérativement s’imposer pour espérer retrouver le podium et décrocher une qualification européenne prestigieuse. De son côté, Lens, assuré de terminer dauphin du championnat derrière le PSG, abordera cette rencontre avec davantage de sérénité.

Lors du match aller, Lyon s’était imposé sur la plus petite des marges dans le Nord (1-0).

Cette rencontre, qui se déroulera au Parc Olympique Lyonnais, sera arbitrée par F. Letexier et diffusée en direct sur beIN Sports 1.