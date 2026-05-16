La sélection tunisienne de para-athlétisme a remporté quatre médailles samedi lors de la première journée de l’Open de Suisse sur fauteuils roulants, organisé à Arbon.

Yassine Gharbi a signé les meilleures performances tunisiennes de la journée avec deux médailles d’or dans la catégorie T54. Le champion paralympique s’est imposé sur le 400 m en réalisant un chrono de 46.17, avant de décrocher un second titre sur 1500 m avec un temps de 2:54.45.

Ces résultats permettent à la Tunisie de lancer sa participation avec un total de quatre podiums dès l’ouverture de la compétition.

Deux médailles de bronze pour Ktila et Khelifi

De son côté, Walid Ktila a remporté la médaille de bronze du 400 m T34 grâce à un temps de 51.27.

La deuxième médaille de bronze tunisienne est revenue à Mohamed Nidhal Khelifi dans l’épreuve du 400 m T53. Il a bouclé la distance en 51.42.

La délégation tunisienne poursuit ainsi sa présence régulière sur les podiums des compétitions internationales de para-athlétisme.

Les Tunisiens attendus dimanche à Arbon

Les épreuves se poursuivront dimanche avec plusieurs engagements tunisiens au programme. Yassine Gharbi disputera le 800 m T54.

Mohamed Nidhal Khelifi participera au 800 m et au 100 m T53, tandis que Walid Ktila sera aligné sur le 800 m et le 100 m T34.

Après l’Open de Suisse, les athlètes tunisiens prendront part au Meeting de Nottwil, également organisé en Suisse, du 21 au 23 mai. Cette compétition comptera pour le Grand Prix de para-athlétisme.