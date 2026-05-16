Le Théâtre de l’Opéra de Tunis a lancé jeudi soir la première édition de la manifestation théâtrale inclusive « Par le théâtre… J’existe », organisée jusqu’au 17 mai à la salle des Jeunes créateurs de la Cité de la Culture.

Cette édition inaugurale, coordonnée par le Pôle Théâtre et Arts Scéniques, propose cinq représentations de théâtre inclusif. Elle vise à offrir une vitrine nationale aux créations artistiques des personnes à besoins spécifiques issues des différentes régions du pays.

« Ce festival concrétise un projet initié l’année dernière », a indiqué à l’agence TAP Jamila Chihi, directrice du Pôle Théâtre et Arts Scéniques, précisant que la direction prévoit de pérenniser ce rendez-vous « chaque mois de mai ».

Les cinq troupes programmées ont été sélectionnées après examen de leurs dossiers artistiques et techniques auprès d’associations régionales spécialisées. Faute de moyens de captation vidéo chez ces dernières, le Pôle réalise l’enregistrement professionnel de chaque spectacle afin de leur remettre les images.

La salle des Jeunes Créateurs a été retenue pour ses infrastructures adaptées aux personnes à mobilité réduite. Les organisateurs affirment appliquer les mêmes standards de qualité que pour les événements professionnels.

Cette première manifestation sert également de phase d’observation pour évaluer les besoins de cette catégorie sociale. Le Pôle prévoit d’intégrer des ateliers de formation technique adaptés dès la prochaine édition.

La soirée d’ouverture a débuté avec la pièce « Lawha » (Tableau), produite par la compagnie Le Rideau Rouge. Interprété par Najwa Miled et Fadhel Nefati, ce spectacle mêle théâtre d’acteurs et de marionnettes pour traiter de l’abandon, en utilisant le handicap visuel comme ressort dramatique.

Les représentations ont lieu quotidiennement à 18h30, sauf la clôture de dimanche prévue à 17h30.