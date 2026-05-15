La Fédération brésilienne de football (CBF) a annoncé la prolongation du contrat de Carlo Ancelotti à la tête de la Seleção jusqu’en 2030. Le technicien italien poursuit ainsi son aventure avec le Brésil à l’approche de la Coupe du monde 2026.

Arrivé à l’intersaison 2025 en provenance du Real Madrid, Ancelotti, 66 ans, s’est engagé pour quatre années supplémentaires, jusqu’au Mondial 2030. La CBF a officialisé la décision jeudi dans un communiqué.

Cette prolongation intervient à moins d’un mois du début de la Coupe du monde 2026, programmée le 11 juin en Amérique du Nord. Elle confirme la confiance de la fédération dans le projet sportif lancé autour de l’entraîneur italien.

Une liste attendue avant le Mondial

Ancelotti doit annoncer lundi prochain la liste des joueurs retenus pour la compétition. Plusieurs incertitudes demeurent, notamment autour de Neymar, 34 ans. Le joueur, revenu à Santos, reste freiné par des blessures à répétition.

Le sélectionneur tranchera dans un contexte de forte attente autour de la composition finale de l’équipe brésilienne.

Un projet relancé depuis 2025

Nommé au printemps 2025 après le limogeage de Dorival Júnior, Ancelotti a pris les commandes d’une sélection en difficulté. La défaite face à l’Argentine (4-1) avait précipité le changement de staff.

Fort de son expérience et de ses succès en club, dont trois Ligues des champions remportées avec le Real Madrid, le technicien italien a été chargé de relancer la dynamique du Brésil.

“Plus de victoires, plus de travail”

Dans une vidéo diffusée par la CBF, Ancelotti a évoqué les ambitions du projet. Il insiste sur la continuité et la progression.

« Depuis un an, nous travaillons pour ramener la sélection brésilienne sur le toit du monde. Mais la CBF et moi voulons plus. Plus de victoires, plus de temps, plus de travail », a-t-il déclaré.