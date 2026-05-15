Jannik Sinner poursuit sa série impressionnante sur le circuit. Jeudi à Rome, le numéro 1 mondial a signé une 32e victoire consécutive en Masters 1000. Ce succès lui permet d’atteindre les demi-finales du tournoi et de dépasser un record détenu par Novak Djokovic.

L’Italien s’est imposé face à Andrey Rublev en deux sets (6-2, 6-4). La rencontre a duré 1h31. Sinner n’a jamais réellement été inquiété et confirme sa dynamique sur terre battue au Foro Italico.

Une série de 32 victoires en Masters 1000

Depuis son abandon au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai en octobre dernier, Sinner enchaîne les succès. Il totalise désormais 32 victoires consécutives dans cette catégorie de tournois, juste après les Grands Chelems dans la hiérarchie du tennis mondial.

Sur cette période, il n’a concédé que deux sets. Une régularité qui s’inscrit dans une série déjà marquante sur le circuit ATP.

Une domination sur les grands rendez-vous

Sinner a remporté les cinq derniers Masters 1000 disputés : Paris 2025, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Madrid cette année. Une performance inédite dans l’histoire du circuit ATP selon les éléments disponibles.

Cette dynamique le rapproche d’un autre repère historique. Djokovic avait établi une série de 31 victoires entre mars et août 2011, interrompue en finale de Cincinnati face à Andy Murray.

Rome, étape vers un nouveau défi

Au Foro Italico, Sinner n’est plus qu’à deux matchs d’un nouveau titre. L’objectif se précise : rejoindre le cercle très fermé des joueurs ayant remporté les neuf Masters 1000 du calendrier.

Malgré ces performances, le joueur italien conserve une posture mesurée. Il poursuit son parcours sans affichage particulier, dans une continuité de résultats qui structure désormais sa saison.