Déclarations recueillies à l’issue du sacre remporté par le Club Africain, au terme de son dernier match de Ligue 1 face à l’O.Béja (1-1), disputé jeudi à Radès :

Aymen Harzi (joueur) : “Ce titre est largement mérité. Le groupe a été récompensé pour tous les efforts fournis tout au long de la saison. Le travail avait commencé bien avant mon arrivée et chacun a apporté sa contribution. Aucun match n’a été facile, chaque rencontre a demandé beaucoup d’engagement et de sacrifices. Devant un public exceptionnel, cette consécration a une saveur particulière.”

Oussama Cherimi (joueur) : “Remporter ce titre est un moment indescriptible. Cette victoire appartient à tous les joueurs, au public clubiste et à toute la Tunisie. Place maintenant aux célébrations. Le Club Africain reste un grand club avec de grandes ambitions, notamment en Ligue des champions africaine. Ce sera une première expérience pour moi et j’espère y apporter un maximum. ”

Sadok Kaddida (joueur) : “Ce sacre ne représente qu’un début. La saison a été longue et difficile, mais le groupe est resté uni jusqu’au bout. Chaque match a été préparé avec sérieux et bien géré sur le terrain. Aujourd’hui, les supporters ont offert un spectacle exceptionnel et la fête va continuer à Bab Jedid.”

Jamel Ben Salem (entraîneur de l’Olympique de Béja) : “Je félicite le Club Africain pour ce sacre et je félicite aussi mon équipe pour le maintien en Ligue 1 au bout d’une saison difficile marquée par la succession de plusieurs entraineurs à la barre technique. Aujourd’hui, ma joie est immense : d’un côté, je suis un fils du Club Africain, qui a offert ce titre à ses supporters après un parcours éprouvant, de l’autre, j’ai contribué au sauvetage de mon équipe.”