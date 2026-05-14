Les travaux de revêtement et d’aménagement de la route reliant les localités de Gasbat et El Gonnara, relevant de l’imada de Béni Ayache dans la délégation de Korba (gouvernorat de Nabeul), ont démarré au début de cette semaine.

Le projet, qui s’étend sur un linéaire de 7,8 kilomètres, est réalisé sous la supervision de la direction régionale de l’équipement et de l’habitat pour une enveloppe globale estimée à 3,4 millions de dinars, a indiqué Elias Fekih, membre du conseil local représentant l’imada de Béni Ayach.

Dans une déclaration jeudi à l’Agence TAP, le responsable a souligné l’importance stratégique de cette infrastructure routière, précisant qu’elle contribuera à fluidifier les déplacements quotidiens des habitants, à améliorer leurs conditions de vie et à désenclaver plusieurs zones rurales confrontées à d’importantes difficultés de mobilité, notamment durant la saison hivernale.

Il a, par ailleurs, fait savoir qu’une série de projets municipaux vient également d’être lancée pour un coût global avoisinant 800 mille dinars.