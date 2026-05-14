Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) se propose d’organiser, du 5 au 7 juillet 2026, le salon multisectoriel des produits tunisiens à Amman (Jordanie), afin d’offrir l’opportunité aux entreprises tunisiennes de conquérir ce marché.

D’après un communiqué, publié jeudi, par le CEPEX, ce rendez-vous se présente comme un évènement de prospection et de contact d’affaires B2B, dans le but de présenter une large variété de produits tunisiens aux importateurs et aux distributeurs jordaniens, ainsi qu’aux opérateurs économiques des pays limitrophes.

Le Centre a précisé que le Salon est destiné, surtout, aux professionnels exerçant dans les filières de l’agro-alimentaire (dattes, boissons et jus, conserves, biscuits, sucrerie chocolat, fromages, confiture, pâtes alimentaires…), de prêt-à-porter, cuir et chaussures (vêtement de travail, chaussures, sacs en cuir…), de matériaux de construction (céramique, ciment colle, produits d’étanchéité, articles sanitaires…), de produits et équipements électriques (électroménager, disjoncteurs, fourniture électrique, lampes électriques…), de médicaments et dispositifs médicaux (pansement, perfuseurs, prothèses…), de cosmétique (produits de beauté, maquillage, cosmétique…) et de services et tourisme.

Les entreprises souhaitant participer à ce rendez-vous peuvent s’inscrire par email (amnasri@tunisiaexport.tn), au plus tard, le 20 mai 2026.