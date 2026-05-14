La Poste Tunisienne émet, jeudi 14 mai 2026, une série de quatre timbres-poste illustrant la décoration sur céramique, la virtuosité de la sculpture et la gravure sur verre, et ce, dans le cadre de la promotion de l’artisanat traditionnel de la Tunisie.

Ces timbres-poste, ainsi, que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les Bureaux de Poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du jeudi 14 mai 2026, a fait savoir la Poste dans un communiqué.