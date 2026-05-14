À l’approche du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’administration américaine vient de franchir une étape décisive pour garantir le succès populaire de l’événement. Le Département d’État a officiellement annoncé l’exemption de la « garantie financière » pour les supporters désireux d’obtenir un visa. Cette caution, qui pouvait atteindre des sommets dissuasifs, ne sera plus exigée pour les détenteurs de billets officiels, marquant une rupture avec une politique migratoire jusqu’ici rigide.

La fin du verrou des 15 000 dollars

Jusqu’à récemment, certains demandeurs de visa étaient soumis à l’obligation de fournir des garanties financières s’élevant parfois à 15 000 dollars. Cette mesure visait initialement à limiter les dépassements de séjour autorisé (overstays). En levant cette barrière pour les fans inscrits dans le système dédié au tournoi, Washington privilégie l’attractivité touristique et le rayonnement international du Mondial sur les préoccupations sécuritaires et migratoires qui avaient prévalu l’année dernière.

Un dispositif d’entrée facilité et sécurisé

L’exemption n’est cependant pas un chèque en blanc. Pour en bénéficier, les supporters doivent impérativement posséder des billets officiels et être enregistrés dans un système de facilitation des procédures d’entrée. Ce mécanisme permet aux autorités de maintenir un contrôle strict tout en fluidifiant le passage aux frontières. Cette souplesse pourrait d’ailleurs s’étendre prochainement aux délégations officielles, aux staffs techniques des sélections nationales et au personnel opérationnel du tournoi.

Enjeux économiques : Vers une affluence record

Cette décision est une bouffée d’oxygène pour l’économie du sport et le secteur touristique nord-américain. En facilitant l’accès aux ressortissants de pays historiquement pénalisés par des taux de dépassement de séjour élevés, les États-Unis s’assurent une diversité de public sans précédent. Avec un nombre de sélections participantes élargi, cette édition 2026 se positionne désormais, grâce à ce levier diplomatique, comme le tournoi le plus massif et le plus rentable de l’histoire du football.