Une caravane vétérinaire destinée à vacciner le cheptel contre les maladies contagieuses a été menée, mercredi, par les services du commissariat régional au développement agricole de Ben Arous dans les localités de Jebel Resas, El Gonna et Zaouia relevant de la délégation de Mornag.

La cheffe du département de la production animale au CRDA de Ben Arous, Fatma Sallemi, a indiqué à l’Agence TAP que cette caravane qui intervient dans le cadre de la célébration de la Fête nationale de l’agriculture, mobilise sept équipes vétérinaires de terrain des secteurs public et privé.

Elle a précisé que cette initiative s’inscrit dans le droit fil de la campagne nationale de vaccination du cheptel et des interventions de contrôle régulières destinées à suivre l’état sanitaire du cheptel.

La campagne prévoit également des recommandations directs aux éleveurs sur la santé animale et les moyens de suivi sanitaire du cheptel.

Elle a indiqué que la campagne nationale de vaccination du cheptel, lancée le 23 mars dernier, a permis d’atteindre un taux de couverture vaccinale de 95% des bovins dans la région, avec 5800 vaccinations réalisées contre plusieurs maladies contagieuses, dont la fièvre aphteuse et la dermatose nodulaire.

Pour les ovins et les caprins, les taux de couverture ont atteint respectivement 70% et 74% du cheptel régional.

La responsable a enfin appelé les éleveurs n’ayant pas encore participé à cette campagne, qui se poursuit jusqu’à la fin du mois de juin prochain, à s’inscrire auprès des subdivisions de la production animale concernées (Mornag, Mhamdia et Hammam Lif) afin de faire vacciner leur bétail contre les maladies contagieuses.