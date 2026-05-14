Le ministre de la Défense, Khaled Sehili, a rencontré, mercredi, le commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique, le général Jason T. Hinds, en marge du 15ème forum des chefs d’état-major des forces aériennes africaines (AAAF) qui se tient en Tunisie du 13 au 15 mai courant.

Le ministre de la Défense nationale a salué la solidité des relations d’amitié historiques liant la Tunisie aux États-Unis, exprimant sa satisfaction quant à la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route de la coopération militaire entre les deux pays, et louant la profondeur, la continuité et la diversité de cette coopération.

Ces amitiés de longue date ont balisé le terrain pour un partenariat stratégique à long terme fondé sur la confiance, le respect mutuel et le partage des valeurs, des principes et des intérêts communs, selon un communiqué du ministère de la Défense.

Le programme de coopération conjointe ne se limite pas au soutien logistique et technique et au renforcement des capacités opérationnelles de l’armée tunisienne, il englobe les domaines de la formation, de l’éducation, de l’échange d’expertises et des exercices militaires conjoints, a ajouté le ministre.

Il a exprimé le vœu de voir une évolution supplémentaire au niveau des méthodes et des programmes d’enseignement et du renforcement des capacités académiques dans le domaine des sciences de l’espace et de l’aviation.

Le ministre de la Défense a affirmé que la Tunisie représente un facteur de sécurité et de stabilité essentiel dans la région du bassin méditerranéen. “La Tunisie est un partenaire stratégique et une plateforme de coopération et d’influence positive et dynamique dans la région, ce qui la qualifie pour devenir un pôle régional dans le domaine de la formation et de l’entraînement militaire, selon les standards internationaux en vigueur”, a indiqué la même source.

De son côté, le général Jason T. Hinds a salué la coopération militaire entre la Tunisie et les États-Unis, ainsi que les compétences de l’Armée de l’air en matière de formation et d’entraînement.

Jason T. Hinds a exprimé, d’ailleurs, l’engagement du gouvernement américain à poursuivre la coopération bilatérale et à soutenir les capacités aériennes de l’armée tunisienne et à développer ses potentialités, au service des intérêts des deux parties.