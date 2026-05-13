Un mémorandum d’Entente (MoU) a été signé, mercredi, à Tunis, entre l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) et le Centre International de Recherche Agricole dans les Zones Arides (ICARDA) dans l’objectif de renforcer leur coopération en faveur d’un développement durable et résilient pour les populations des zones arides.

D’après l’OSS, les deux organisations visent à travers ce partenariat, à consolider leur engagement commun en faveur de la recherche agricole, de la gestion durable des ressources naturelles et du renforcement des capacités scientifiques au bénéfice des populations des régions arides d’Afrique et du Moyen-Orient.

Le MoU a, en effet, pour objet de formaliser une coopération structurée entre les deux organisations dans les domaines de la recherche et du développement. Il établit un cadre commun permettant de concevoir et de mettre en œuvre des projets conjoints, de mobiliser des financements auprès de bailleurs internationaux et de partager les expertises techniques. L’accord prévoit également des échanges réguliers entre chercheurs, étudiants et experts des deux institutions, ainsi que l’organisation conjointe d’ateliers de formation et de conférences thématiques.

Il définit un cadre d’intervention centré sur les grands défis des régions arides d’Afrique et du Moyen-Orient, notamment la lutte contre la désertification, la préservation de la biodiversité, la gestion durable des terres et des ressources en eau, l’adaptation aux effets du changement climatique et le renforcement des capacités humaines et scientifiques.

Fondé en 1992, l’OSS accompagne les pays africains dans la gestion durable de leurs ressources naturelles face aux pressions croissantes du changement climatique. L’ICARDA, créé en 1975, concentre son action sur l’amélioration des conditions de vie dans les zones arides, à travers la recherche agricole, la conservation des ressources phytogénétiques et le renforcement des capacités humaines.