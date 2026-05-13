Une confÃ©rence rÃ©gionale consacrÃ©e aux dangers des stupÃ©fiants et aux mÃ©canismes de prÃ©vention sâ€™est tenue, mercredi, au Complexe de la jeunesse du 17 DÃ©cembre Ã Sidi Bouzid, Ã lâ€™initiative de ladite structure, sous le slogan, “Ta conscience est ton salutâ€¦ la dÃ©pendance est une tragÃ©die”.

Dans une dÃ©claration Ã lâ€™Agence TAP, la coordinatrice de lâ€™Ã©vÃ©nement, Afifa Heni, a indiquÃ© que cette initiative sâ€™inscrit dans le cadre dâ€™une dÃ©marche concertÃ©e visant Ã renforcer lâ€™encadrement des jeunes et Ã garantir leur Ã©volution dans un environnement sain et sÃ©curisÃ©, conformÃ©ment aux orientations de la stratÃ©gie nationale de la jeunesse Ã lâ€™horizon 2035, laquelle accorde une importance particuliÃ¨re Ã la protection des jeunes contre les comportements Ã risque.

Elle a prÃ©cisÃ© que la rencontre cible principalement les Ã©lÃ¨ves des Ã©tablissements secondaires de la rÃ©gion, les Ã©tudiants des institutions universitaires, les bÃ©nÃ©ficiaires du Centre de protection sociale de lâ€™enfance, ceux du Centre intÃ©grÃ© de la jeunesse et de lâ€™enfance, ainsi que les jeunes engagÃ©s dans le tissu associatif.

Elle a par ailleurs soulignÃ© que cette confÃ©rence vise Ã sensibiliser aux dangers de la toxicomanie et Ã ses rÃ©percussions sanitaires, psychologiques et sociales sur les jeunes, tout en promouvant une culture de prÃ©vention et le rejet des conduites Ã risque au sein des milieux juvÃ©niles.

Elle ambitionne Ã©galement dâ€™ouvrir un espace de dialogue et dâ€™Ã©coute afin de recueillir les prÃ©occupations et interrogations des jeunes autour du phÃ©nomÃ¨ne de lâ€™addiction aux substances psychoactives.

Au cours de cette rencontre, plusieurs spÃ©cialistes sont intervenus pour prÃ©senter des communications portant sur les dangers des stupÃ©fiants et les stratÃ©gies de prÃ©vention, sous leurs dimensions sÃ©curitaire, juridique, psychologique, religieuse et sociÃ©tale.

La manifestation a rÃ©uni des reprÃ©sentants de plusieurs directions rÃ©gionales, notamment les secteurs de lâ€™Ã©ducation, de la jeunesse et des sports, de la culture, ainsi que de la femme, de la famille et des seniors, outre des reprÃ©sentants des forces de sÃ©curitÃ© nationale et des composantes de la sociÃ©tÃ© civile.