Picto-Tech 2026 se tiendra, demain, jeudi 14 mai, au Centre national des technologies en éducation (CNTE) à Tunis, avec la participation d’élèves issus de 16 écoles primaires relevant du commissariat régional de l’éducation Tunis 2.

“Il s’agit d’une compétition visant à soutenir l’apprentissage du français à travers l’utilisation des images numériques”, a indiqué l’inspectrice générale de langue française, Najla Majdoub Chahdoura, dans une déclaration à l’Agence TAP.

“Quelque 48 élèves de deuxième année de l’enseignement primaire participeront à une série d’épreuves sur les acquis tout au long de l’année scolaire”, a-t-elle dit.

Selon la responsable, les épreuves comprendront un test oral autour d’une image, des exercices de lecture et de dictée, ainsi que des activités liées à la robotique, en plus de plusieurs ateliers et jeux numériques.

Organisée à l’initiative de l’inspection de l’enseignement primaire de Ksar Saïd- El Hrairia en partenariat avec le club Discovery Junior, cette manifestation vise à renforcer l’apprentissage du français, à utiliser l’image comme support pédagogique, à enrichir le vocabulaire linguistique et à intégrer le numérique dans l’apprentissage, l’image étant un facteur de stimulation de la mémoire et de réduction du stress dans l’apprentissage des langues.