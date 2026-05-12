La sélection de l’Argentine, tenante du titre mondial, a publié une première pré-liste de 55 joueurs pour la Coupe du monde 2026. Le groupe dirigé par Lionel Scaloni est notamment emmené par son capitaine Lionel Messi, qui pourrait disputer à 38 ans son sixième Mondial.

Sacrée en 2022 au Qatar face à la France, l’Albiceleste aborde cette nouvelle édition parmi les grandes favorites. Elle s’appuie sur un groupe expérimenté, déjà double vainqueur de la Copa América au cours des quatre dernières années.

Messi, symbole d’une génération toujours compétitive

Sans surprise, Lionel Messi figure dans cette première sélection élargie. L’attaquant de l’Inter Miami CF reste une figure centrale du projet argentin. Il pourrait devenir le premier joueur de son pays à participer à six Coupes du monde.

Autour de lui, l’ossature championne du monde en 2022 est largement conservée, confirmant la volonté de continuité du staff technique.

Une base solide conservée en défense et au milieu

Dans les buts, Emiliano Martínez conserve son statut de titulaire, après avoir joué un rôle décisif lors du sacre mondial au Qatar.

En défense, l’Argentine s’appuie toujours sur Cristian Romero, Lisandro Martínez et Nicolás Otamendi, qui constituent le socle défensif de la sélection.

Au milieu de terrain, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández et Alexis Mac Allister devraient continuer à structurer le jeu de l’équipe.

Une attaque entre expérience et jeunesse

En attaque, la concurrence reste ouverte entre Lautaro Martínez et Julián Álvarez.

La sélection intègre également plusieurs jeunes joueurs appelés à jouer un rôle croissant, comme Alejandro Garnacho et Franco Mastantuono, qui espèrent convaincre pour intégrer la liste finale des 26 joueurs.

Une liste élargie avant la sélection finale

Cette pré-liste comprend aussi plusieurs joueurs évoluant hors d’Argentine, notamment dans les championnats brésilien et français. On y retrouve José Manuel López, dit “Flaco López”, Agustín Giay, ainsi que Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Nicolás Tagliafico.

Qualifiée en dominant les éliminatoires sud-américains, l’Argentine évoluera dans le groupe J du Mondial 2026 aux côtés de l’Algérie, de l’Autriche et de la Jordanie.