L’UEFA a désigné l’arbitre allemand Daniel Siebert pour diriger la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, prévue le 30 mai au stade Puskás Aréna de Budapest.

Âgé de 42 ans, l’arbitre allemand retrouvera Arsenal pour la troisième fois cette saison en compétition européenne. Le coup d’envoi de la finale est programmé à 17h00, heure algérienne.

Une saison déjà marquée par plusieurs matches d’Arsenal

Daniel Siebert avait déjà officié lors du quart de finale aller entre Arsenal et le Sporting Portugal, remporté 1-0 par les Londoniens, avant le match nul du retour.

L’arbitre allemand était également au sifflet lors de la demi-finale retour opposant Arsenal à l’Atlético de Madrid. Arsenal s’était imposé 1-0 après un match nul 1-1 à l’aller.

Selon le texte fourni, plusieurs médias madrilènes avaient contesté certaines décisions arbitrales prises au cours de cette rencontre.

Plusieurs affiches européennes cette saison

Au cours de cette campagne européenne, Daniel Siebert a aussi dirigé le huitième de finale retour entre Tottenham Hotspur et l’Atlético de Madrid, remporté 3-2 par les Spurs.

Il a également arbitré six autres rencontres de Ligue des champions, dont le match de phase de ligue entre l’Athletic Bilbao et le PSG, conclu sur un score nul (0-0) le 10 décembre dernier.

Un historique favorable au PSG

Depuis le début de sa carrière internationale, Daniel Siebert a arbitré le Paris Saint-Germain à quatre reprises.

Le bilan est favorable au club parisien avec trois victoires et un match nul sous la direction de l’arbitre allemand.

Cette désignation intervient à l’approche d’une finale très attendue entre deux équipes qui tenteront de conclure leur parcours européen par un titre continental.