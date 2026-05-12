Résultats du tournoi WTA 1000 de Rome lundi:
4e tour (simple femmes):
Sorana Cirstea (ROM/N.26) bat Linda Noskova (CZE/N.13) 6-2, 6-4
Jelena Ostapenko (LAT) bat Anna Kalinskaya (RUS/N.22) 6-1, 6-2
Coco Gauff (USA/N.3) bat Iva Jovic (USA/N.16) 5-7, 7-5, 6-2
Mirra Andreeva (RUS/N.8) bat Elise Mertens (BEL/N.21) 6-3, 6-3
Jessica Pegula (USA/N.5) bat Anastasia Potapova (AUT) 7-6 (8/6), 6-2
Iga Swiatek (POL/N.4) bat Naomi Osaka (JPN/N.15) 6-2, 6-1
Elina Svitolina (UKR/N.7) bat Nikola Bartunková (CZE) 6-2, 6-3
Elena Rybakina (KAZ/N.2) bat Karolína Plísková (CZE) 6-0, 6-2.